CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Vigili del Fuoco impegnati da stanotte a Ostia (RM) per l’incendio di un appartamento al 5º piano di un palazzo: in corso la ricerca di 2 possibili dispersi. Difficile l’accesso ai locali, team USAR in azione per entrare dal tetto [29 luglio 13:30]