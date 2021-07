Perde il controllo del veicolo e finisce contro una cabina di distribuzione del gas metano

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

29/07/21 Varese, via Torquato Tasso. Per cause da accertarsi, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro una cabina di distribuzione del gas metano; nell’impatto il veicolo ha preso fuoco, gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo prima che fosse completamente avvolto dalle fiamme . I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sono in corso le operazioni di recupero dell’auto.