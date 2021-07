Premio “Colosseo d’oro 5.0” a 30 eccellenze italiane ed estere

Spread the love



Nella meravigliosa cornice del mitico ristorante “Le mille e una notte” di Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio Colosseo d’oro 5.0”.

5.0 – I° Edizione, ovvero la 31° edizione del tradizionale corso gestito per anni dal compianto Franco Moschetti, deceduto per Covid lo scorso Natale, ma da quest’anno magistralmente tenuto a battesimo dal giornalista e produttore Gennaro Ruggiero, che ne ha curato l’intera organizzazione e regia artistica. E’ stata preziosa la collaborazione di Alessandro Della Posta presidente dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0.



Gennaro Ruggiero ha collaborato per molti anni con Moschetti, suo fraterno amico e padrino di William, suo figlio e dell’attrice e scrittrice Angelica Loredana Anton, e quindi ha ritenuto giusto non spezzare questa prestigiosa tradizione.

30 i “Colosseo” assegnati a varie eccellenze che si sono distinti nelle varie categorie professionali della società, oltre che la nomina di oltre 20 nuovi accademici nell’Accademia Cicerone investiti da S.A.I.R. il Principe Stefano di Montenegro, Serbia e Macedonia, presidente dell’Accademia.



L’evento si è tenuto durante un prelibato pranzo di gala, cosa non sempre scontata, allietato da uno spettacolo che ha visto l’esibizione canora del cantautore romano Sandro Scapicchio, il giovane cantante Marcus, reduce e tra i vincitori del “Premio Eleonora Lavore”, la scorsa settimana, e l’attrice Angelica Loredana Anton che ha presentato il suo ultimo lavoro canoro “Con te vivrò” scritta da Gennaro Ruggiero con la musica di Marco Werba, anche con una bellissima performance.

Inoltre l’esibizione in un ballo di danza contemporanea della giovane Giorgia D’Andrea, e della ballerina di danza del ventre Veronica Riva.



A presentare l’evento l’attrice, scrittrice e cantante Angelica Loredana Anton e l’attore e regista Gianluca Magni coadiuvati per la consegna dei premi da Giorgia D’Andrea. Gli abiti indossati nel corso dell’evento da Angelica Loredana Anton sono firmati “Edran” di Arianna Di Lembo.

Il Premio Colosseo d’Oro ripreso anche da RTT Mediasud e NCG Television e dalle telecamere della Frame Academy 360 per la regia di Alessandro Di Filippo con la collaborazione di Vincenzo Marinangeli, andrà in onda Venerdì 30 Luglio alle ore 21 sul canale 177 del digitale terrestre nazionale di Odeon Tv. Fotografo ufficiale del premio: Danilo Costantini.Sono stati inoltre consegnati dal Principe Stefan Cernetic i titoli accademici a:

Rinaldo Veri, Cristian Romiti, Alessandro Forno, Ciro Andreotti, Alessandro Di Paola, Hoti Lumnie, Mauro Carmagnola, Ferruccio Capra Quarelli, Giovanni Brandi Cordasco Salmena, Ludovic Bojard, Paolo Borgonzoni, Luisa Paratore, Giorgia D’Andrea, Blentina Tafaj, Marco Werba, Romana Mengaziol, Reyna Dawn Vogt, Valerio Matteu, Alessio Errico, Angelo Martini, Eleonora Mancini, Jaqueline Monica Magi, Claudia Cotti Zelati. – Nel SENATO ACCADEMICO S.A.I.R. Charoula principessa di Montenegro, Serbia e Macedonia nata Donitsiou.



I premiati con il Colosseo d’oro: Claudio Abati – Alla memoria di Franco Moschetti

Già titolare del Premio

Giusy Amato – Categorie: Cultura e Spettacolo

Anna Silvia Angelini – Categoria: Impegno Sociale

Angelica Loredana Anton – Categorie: Cultura e Spettacolo

Anton Giulio Grande – Categoria: Moda

Luciano Baietti – Categoria: Cultura

Alessandro Della Posta – Categoria: Impegno Sociale

Alessandro Leichner -Alla memoria di Bombolo Categoria: Cultura e spettacolo

Giovanni Brandi Cordasco Salmena Categoria: Giustizia e Istituzioni

Ugo Cavaterra – Categorie: Cultura e Spettacolo

Maurice Cereghini – Categoria: Scienza -S.A.I.R. Principe Stefan Cernetic

Categoria: Cooperazione Internazionale – Giampiero Criscuolo

Michele Cucuzza -Categoria: Comunicazione

Rosario Errico – Categorie: Cinema

Antonietta Marafini -Alla memoria di Antenore Della Vecchia – Categorie: Cultura e Spettacolo

Arturo Di Mascio – Categoria: Economia e Finanza –

“Edran” – Arianna Di Lembo – Categoria: Moda

Roberto Gabriele – Categoria: Imprenditoria

Oscar Garavani -Categoria: Moda

Giuseppina Iannello – Categoria: Moda

Mario Francesco Ioppolo – Categoria: Cooperazione Internazionale

Gianluca Magni – Categoria: Spettacolo

Quirino Martellini – Categorie: Arte e Cultura

Pierino Pavone – Categorie: Comunicazione e Marketing

Francesco Raponi – Categoria: Scienza

Maurizio Ricciardelli Categorie: Economia e Finanza

Cristiano Romiti – Categoria: Imprenditoria

Sandro Scapicchio – Categoria: Spettacolo

Aldo Taietti – Categoria: Impegno Sociale

