VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

sAN PIETRO VERNOTICO- in due incendi sono andate distrutte tre auto; intorno alle 2 in via Trieste ad incendiarsi è una Smart – danneggiata anche l’auto parcheggiata vicino.

In via Serinelli altro incendio ha divorato altre due auto. I vigili del fuoco di Brindisi hanno cercato di limitare i danni poi messa in sicurezza la zona.