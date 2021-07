Accertamenti INPS: sospensione e revoca pensioni al via

Spread the love



pmi.it – urly.it/3f18x

Da una serie di accertamentiINPS sono state individuate quasi 70mila posizioni di soggetti titolari di prestazioni assistenziali (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili o ai sordi e assegno sociale) non in regola con le comunicazioni necessarie all’accertamento reddituale per il mantenimento del requisito.

Dopo i solleciti del caso, per coloro che risultano ancora inadempienti in merito alle pensioni 2017 (non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2018 né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008) e che non hanno dato riscontro al sollecito, scatta la sospensione della pensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.