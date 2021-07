Dall’Appia Antica alla Villa di Massenzio: una nuova App per i luoghi della cultura

Spread the love



SIMONA CONSONI

In occasione della giornata europea dei Parchi, negli spazi rigenerati dell’ex Cartiera Latina, sono stati presentati 5 progetti tesi a migliorare la fruizione del parco dell’Appia Antica. Con i fondi del piano regionale per la valorizzazione dei “luoghi della cultura”, si è creata una nuova App: “ItinerAppia”. Così i visitatori avranno informazioni su spazi come il parco degli Acquedotti, la Caffarella, il Mausoleo di Cecilia Metella, le aree archeologiche di Ciampino, i nuovi parchi di Marino. Dei fondi sono stati investiti anche per riqualificare e valorizzare la Villa di Massenzio dove verranno fatti lavori per rendere più accessibile la visita delle persone con disabilità motoria. Ogni tanto una buona notizia dalla nostra amata città.