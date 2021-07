Frazione di Cerchiara, nel Comune di Rieti – intervento per un incendio di bosco e sterpaglie

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti e del presidio Boschivo di Petrella Salto stanno intervenendo in questi momenti nella frazione di Cerchiara, nel Comune di Rieti, a causa di un incendio di bosco e di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dal forte vento, rischiano di propagarsi e per contrastare l’incendio in posto è stato fatto arrivare anche il DOS, ‘Direttore Operazioni Spegnimento’, mentre a dare manforte ai Pompieri sono stati allertati dalla SOUP Regione Lazio, anche due moduli di Protezione Civile. Seguiranno aggiornamenti.