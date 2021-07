Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Nel pomeriggio di ieri squadra vvf del comando di Campobasso interviene incline una APS e 2 Autobotti ed in una contrada nel comune di Cercemaggiore (CB) per l’incendio avvenuto all’interno di una autorimessa … danneggiati diversi automezzi in essa parcheggiati… cause evento da accertare…