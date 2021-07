Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Ieri al Km483+500 circa della A14 squadra VVF di Termoli interviene per un incendio auto… nessun ferito nell’evento ma evitato il propagarsi delle fiamme alla vegetazione adiacente la carreggiata… in loco personale dell’ente autostradale, carro attrezzi…rallentamenti del traffico sul tratto autostradale interessato dall’evento…cause in corso di accertamenti…