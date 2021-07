Muore in bici a 62 anni ex vigile del fuoco e anima del volontariato

Spread the love



iltirreno – urly.it/3f152

GROSSETO. Probabilmente un infarto ha ucciso ieri mattina Marino Giannini, 62 anni ex vigile del fuoco, in pensione da qualche tempo. Persona notissima in città per le tante attività di volontariato legate al suo ruolo nell’associazione dei vigili del fuoco “pensionati”, Giannini era in sella alla sua bici nella ciclabile di via Arcidosso quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.