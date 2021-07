Spread the love



nextquotidiano.it – urly.it/3f18d

Sembra un orribile dejavù quello che arriva dalla Sicilia, dove a Licata un consigliere comunale leghista ha esploso quattro colpi di pistola indirizzati ad un suo ex socio in affari. I due gestivano un’impresa di onoranze funebri, dopo aver provato ad uccidere l’ex collega 71enne il consigliere in carica dal 2018 si è recato in questura per costituirsi.