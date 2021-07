Vigili del Fuoco in azione: salvato centro vaccinale da incendio grazie ad un vigile del fuoco che da solo ha spento l’intero incendio

Spread the love



baraondanews.it – urly.it/3f181

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incendio a pochi metri dal centro vaccinale di Rignano Montelarco. Le fiamme sono arrivate a pochi centimetri dalla struttura costringendo il personale e l’utenza alla fuga.

Per fortuna il centro vaccinale è salvo, pochi minuti dopo il personale Asl è entrato con il sindaco di Rignano per visionare gli eventuali danni, che non si sono verificati.

Il merito del salvataggio va ad un vigile del fuoco che da solo ha spento l’intero incendio che stava per divorare la struttura.

A lui, al suo coraggio e alla determinazione e prontezza vanno i più sinceri ringraziamenti da tutto il corpo dei Vigili del Fuoco.