Gianmarco Tamberi è oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020: una rincorsa lunga 5 anni dopo l’infortunio che gli rubò il sogno di Rio

Stava aspettando questo momento dal 2016, Gianmarco Tamberi. Quanto sono lunghi cinque anni? Un tempo infinito che Gimbo ha riassunto in una misura che non saltava dal 2016: 237 centimetri, quanti ne sono bastati per conquistare la medaglia d’oro nel salto in alto con il qatariota Mutaz Essa Barshim.

Un riscatto per l’atleta di Civitanova Marche. Sembrava non poter arrivare di nuovo così in alto, con o senza barba. Tutta o a metà, accompagnato da capelli biondi o meno. E invece nella gara più attesa, la prestazione perfetta in una giornata già storica per l’oro nei 100 metri di Marcell Jacobs.