Tre diversi incendi sono scoppiati sul litorale nord di Brindisi, nella zona compresa tra Acque Chiare e Apani.

brindisioggi.it – urly.it/3f1fa

RINDISI – Il fumo ha invaso la carreggiata ed è arrivato sulle spiagge. Paura tra i bagnanti. La gente è scappata via o è entrata in acqua per mettersi al riparo. Le fiamme nella zona di Acque chiare hanno raggiunto anche le auto parcheggiate, i bagnanti hanno fatto in tempo a spostarle. Le fiamme sono alte sino a 20 metri ed hanno distrutto ciò che restava del vecchio lido del villaggio turistico Acque Chiare.