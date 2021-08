Un incendio ha danneggiato buona parte di un’ abitazione all’interno di fabbricato di piani tre

Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Per cause ancora da accertare un incendio ha danneggiato buona parte di un’ abitazione all’interno di fabbricato in muratura di piani tre … nessun ferito registrato tra occupanti…. cedimento strutturale della copertura il legno … il tutto è a accaduto in una via del comune di Spinete – Bojano- (CB) dov’è intervenuta una squadra VVF proveniente da Campobasso…. in loco pattuglia CC di Bojano….