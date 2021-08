Video – Missioni in corso Canadair

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per contrastare gli incendi boschivi al Sud.

Sono 658 gli interventi effettuati oggi per incendi di vegetazione su tutto il territorio nazionale, 299 in corso.

In Sicilia sono 806 i vigili del fuoco impegnati per fronteggiare gli incendi boschivi e di vegetazione, 119 squadre in tutto che operano con 212 mezzi antincendio.

Sono 15 gli interventi in cui al momento sono al lavoro i Canadair della flotta del Corpo su tutto il territorio: in Sicilia, nel palermitano, a Enna, Trapani e Siracusa, in Calabria, in provincia di Reggio Calabria e Cosenza, nel Lazio a Velletri e a Campoli (FR) in Puglia, in provincia di Lecce, in Abruzzo nel pescarese e in Campania a Caserta.

Nella clip il lavoro del Canadair nel comune di Aidone in provincia di Enna.

Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco a Messina per spegnere le fiamme di numerosi incendi boschivi in tutta la provincia: in particolare nei comuni di Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore. Nel filmato il Canadair al lavoro a Librizzi