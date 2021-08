Spread the love



laprovinciadicomo.it – urly.it/3f1sn

Beatrice Arizza con la sorella Carlotta di Como hanno avuto la casa allagata ed eseguono “Il cigno” da “Il Carnevale degli Animali” di Saint-Saëns

Hanno avuto l’abitazione vicino al lago, in parte allagata. E per segnalarlo Beatrice e Carlotta Arizza, due sorelle musiciste, hanno inviato questo video all pagina Facebook de La Provincia.