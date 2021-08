Suggerimenti golosi del FARO – Dolce al cioccolato e ciliegie

Spread the love



TERESA SANGIORGI

Ingredienti per 4 persone

100 g di cioccolato fondente

50 gr di burro

100 g di biscotti secchi

250 g di ciliegie

3 uova

Burro e farina per lo stampo

Procedimento

Spezzettate il cioccolato. Unite il latte ed il burro e fondere a bagnomaria a fuoco moderato. Tritate i biscotti riducendoli in briciole. Unite poi i biscotti al cioccolato, le ciliegie denocciolate e le uova sbattute mescolando il tutto con cura. Versate il composto in uno stampo imburrato ed infarinato. Cuocere per 25 minuti a 190 gr. in forno già caldo.

(Si possono usare ciliegie Durone, ma altra qualità a piacere).

Buon appetito