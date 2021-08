Torino, incendio deposito di materiali edili

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Due squadre del comando di Torino stanno intervenendo in via Villafranca, vicino a piazza Massaua, per l’incendio di un deposito di materiali edili. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura di circa 1000 mq , la copertura realizzata con una travatura in ferro è collassata a causa delle alte temperature. Il forte irraggiamento termico ha danneggiato anche gli infissi dei condomini circostanti. Per permettere agli operatori VVF di operare in sicurezza il nucleo gos con il braccio di un escavatore sta aprendo dei varchi nei muri perimetrali. Sul posto anche il carro autoprotettori per l’approvvigionamento delle bombole d’aria compressa. Le operazioni ,coordinate dal funzionario di servizio, proseguiranno per l’intero pomeriggio Nessuna persona è rimasta coinvolta.