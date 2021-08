Video – Turchia, centinaia di roghi stanno devastando le regioni meridionali del Paese

Spread the love



In Turchia, negli ultimi giorni, sono divampati centinaia di incendi che hanno bruciato circa 95 mila ettari di aree boschive nel sud del Paese. Nel video, alcuni volontari e decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le alte fiamme che si propagano nel distretto di Milas. Finora oltre un migliaio di persone sono state evacuate e dozzine di villaggi in localita’ turistiche sono stati chiusi.