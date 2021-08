Macerata, Diego Meoni e Carolina Paganin si aggiudicano i Campionati italiani 2021 di Trap Mixed Team – categoria Eccellenza

Spread the love



CNVVF – Ufficio per le attività sportive –

Diego Meoni e Carolina Paganin si laureano Campioni italiani 2021 di Trap Mixed Team per la categoria Eccellenza. I due atleti del GS VV.F Fiamme Rosse – sez. tiro a volo, allenati dal CS Gianni Zambon, hanno conquistato lo scudetto al Tav Castellano di Montecosaro-Morrovalle (Macerata) il 1 agosto 2021, alla presenza di alcuni dei più titolati esponenti del Trap italiano, ad esclusione dei tiratori impegnati a Tokyo, quali Giovanni Pellielo, Valerio Grazini, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Maria Lucia Palmitessa e le riserve olimpiche Alessia Iezzi e Fiammetta Rossi.Diego Meoni e Carolina Paganin sono riusciti a volgere a loro favore una gara non partita sotto i migliori auspici.

Nella qualificazione, infatti, non avevano ottenuto il miglior punteggio sulla distanza dei 150 bersagli: con 140 centri la squadra dei Carabinieri dell’argento di Londra 2012, composta da Massimo Fabbrizi e Marianna Matassa, si era aggiudicata il dorsale numero uno, nella finale per l’oro e l’argento. Le Fiamme Rosse Meoni e Paganin riuscivano, però, a staccare il biglietto per il golden match centrando 138 piattelli: il punteggio relegava alla finale per il bronzo due delle quattro formazioni delle Fiamme Oro presenti in gara. Il bronzo è poi andato alle Fiamme Oro rappresentate da Lorenzo Ferrari e da Erica Sessa. Finale giocata sul filo del piattello anche nel golden match per l’oro.

Diego Meoni e Carolina Paganin hanno vinto per 40/50 a 39 su Massimo Fabbrizi e Marianna Matassa. Per l’A. Diego Meoni anche la soddisfazione di aver ottenuto il punteggio personale più alto della gara sulla distanza dei 75 piattelli.