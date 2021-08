Rubavano auto e moto: 7 arresti a Brancaccio. Tra loro dei minorenni

Spread the love



I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato questa mattina a Brancaccio (Palermo) sette persone per i reati di furto, rapina, ricettazione, riciclaggio ed estorsione. La banda era specializzata nel furto di ciclomotori, con una particolare “predilezione” per la Vespa 50 Special, anche quando i mezzi erano custoditi in garage privati.

I mezzi rubati – riporta Palermo Today – venivano poi usati per altri furti e rapine; o smontati per riutilizzarne o rivenderne i pezzi; o ancora restituiti ai legittimi proprietari dietro pagamento, metodo estorsivo denominato “cavallo di ritorno“.