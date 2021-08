Tokyo 2020, vela Nacra 17: storico oro per Ruggero Tita e Caterina Banti

Spread the love



Caterina Banti e Ruggero Tita regalano all’Italia la quinta medaglia d’oro a Tokyo 2020. Nella Medal race dei Nacra 17, uno degli eventi olimpici della vela, il duo azzurro chiude al sesto posto, conquistando i punti necessari per conquistare il metallo più prezioso. Gli unici avversari per l’oro, i britannici Gimson-Burnet, concludono davanti ma soltanto al quinto posto, insufficiente per la rimonta in classifica: è l’Italia a far festa.