COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Attentato incendiario al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro di Marsala

Alle ore 17.30 circa una squadra di vigili del fuoco di Trapani, proveniente da altro intervento di soccorso, è intervenuta presso la chiesa per un incendio di chiara matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell’altare e del libro del Vangelo e altri suppellettili

All’interno una persona ha posizionato due bombole di G.P. L. ma fortunatamente non è riuscirà ad aprirle perché scoperto durante l’atto teppistico.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno portato all’aperto le bombole

La polizia molto probabilmente è sulle tracce dell’attentatore – L’attentatore, che si è ustionato, è stato individuato dalla polizia