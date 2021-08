Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – D.L. 105/2021. – Nota integrativa del Capo del CNVVF prot. 15667 su GREEN PASS in attività di vigilanza locali pubblico spettacolo. –