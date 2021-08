Olimpiadi oggi live: Italia oro nella marcia. Paltrinieri e Viviani bronzo, canoa argento

Spread the love



Quotidiano.net – urly.it/3f2k7

Massimo Stano vince la 20 chilometri. Gregorio Paltrinieri chiude i Giochi con un terzo posto nelle acque libere, mentre Manfredi Rizza è secondo nella canoa K1 200 metri. Elia Viviani di bronzo nell’Omnium. Karate, Bottaro per il terzo posto Finalina anche per Chamizo nella lotta

Tokyo, 5 agosto 2021 – Italia da urlo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Già quattro le medaglie oggi: tra cui un oro strepitoso (il settimo di questa edizione) nella 20 km di marcia con Massimo Stano, terza vittoria nell’atletica. Gregorio Paltrinieri suggella con il bronzo nella 10 km in acque libere una meravigliosa Olimpiade. Lo strepitoso nuotatore azzurro sale sul podio per la seconda volta in questi Giochi, chiudendo terzo alle spalle di un imprendibile Wellbrock e dell’ungherese Rasovszky. L’Italia conquista anche un argento con Manfredi Rizza nella canoa K1 200 metri, alle spalle di Totka e davanti ad Heath. Sul podio anche il portabandiera Elia Viviani, bronzo nell’Omnium del ciclismo su pista. Finale per il bronzo per Viviana Bottaro nel karate, mentre la staffetta maschile del 4×100 realizza il record nazionale e accede anch’essa alla