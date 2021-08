Alaska, precipita idrovolante da turismo: sei morti

Spread the love



rainews.it – urly.it/3f308

Sei persone sono morte nell’incidente all’idrovolante su cui viaggiavano, lo annuncia la Guardia costiera Usa. I soccorritori hanno ricevuto il segnale di un radiofaro d’emergenza circa 13 chilometri a nord di Ketchikan. L’elicottero della Guardia costiera ha localizzato il relitto circa tre ore dopo. Due sommozzatori, calati dall’elicottero, non hanno trovato superstiti. L’idrovolante trasportava il pilota e cinque passeggeri ed era decollato dal Misty Fiords National Monument Park. I passeggeri erano turisti sulla nave da crociera Nieuw Amsterdam di Holland America Line, ha scritto su Twitter la compagnia che ha sottolineato che quella in corso era un’escursione indipendente non gestita dalla linea di crociera.