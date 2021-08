Grecia: le fiamme minacciano il sito archeologico delle prime Olimpiadi

Spread the love



Gli incendi stanno mettendo in ginocchio Grecia e Turchia. In Grecia il sito archeologico di Olimpia, dove sono nate le Olimpiadi, è minacciato dalle fiamme, mentre i pompieri stanno cercando di salvare un ex palazzo reale a Tatoi alle porte di Atene.

Un nuovo incendio ha toccato le case a nord di Atene, mentre gli incendi che da giorni infuriano nella Grecia meridionale hanno costretto a ulteriori evacuazioni giovedì.