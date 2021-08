Green pass, da oggi scatta l’obbligo: dai ristoranti al chiuso agli spettacoli. Ecco cosa cambia

Spread the love



romatoday.it – urly.it/3f301

Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green pass, completerà dunque il quadro dell’introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto che dal 6 agosto stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19. Il decreto, tra l’altro, prevede anche l’obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza dal 1 settembre.

Per quanto riguarda i ristoranti degli alberghi, il certificato verde non sarà necessario se il cliente alloggia nell’hotel. A partire da oggi, quindi, i ristoranti degli alberghi dovranno invece richiedere il green pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva. Il certificato verde, ricordiamo, verrà rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (anche prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo a un tampone. Per quanto riguarda i positivi al Covid 19, invece, la quarantena per vaccinati scende da dieci a sette giorni. Ecco le novità nel dettaglio.