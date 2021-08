In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito

Spread the love



Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito indonesiano, Andika Perkasa, ha detto che per reclutare le militari «non si potrà più effettuare» il test di verginità e che le donne verranno selezionate attraverso gli stessi esami medici a cui vengono sottoposti gli uomini. In una videoconferenza trasmessa sul canale YouTube dell’esercito a metà luglio, Perkasa ha chiarito che le reclute verranno selezionate in base al loro successo nella formazione militare e che «non ci saranno più esami medici che siano estranei a quello scopo».