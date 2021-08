La telecronaca della TV inglese diventa virale: “Stiamo vincendo l’oro, oh no… l’Italia!”

Spread the love



“Oh, noooo”. Due parole e un’esclamazione di sconfitta. La voce e l’espressione del telecronista inglese che racconta la gara della staffetta 4X100 rendono bene l’idea della delusione, fortissima, per la Gran Bretagna che nell’ultima frazione ha visto sfumare la medaglia d’oro. Poteva toccarla, la sentiva già pendere al collo almeno fino a quando nell’ultima frazione il vantaggio e le certezze acquisiti non sono andati in frantumi. “Sarà oro per la Gran Bretagna?” Urla con enfasi il reporter, assaporando il successo. Ma in una frazione di secondo sprofonda nella depressione. “Oh nooo… per l’Italia” e la sua imprecazione diventa virale.