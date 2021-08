«Condanna vigile del fuoco Ora rischieranno ogni volta per interventi di soccorso»

Spread the love



Sconcerto e perplessità sono i sentimenti con i quali i vigili del fuoco di Modena convivono dopo la sentenza della Corte di Cassazione, in merito all’incidente stradale avvenuto l’11 dicembre del 2013, che vide coinvolti un mezzo e un pedone che attraversava la strada utilizzando auricolari per ascoltare musica. Su questa vicenda, dopo che è stata annunciata una raccolta di denaro in favore del collega condannato, intervengono Cgil e Cisl.