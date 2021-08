Incendi boschivi in Calabria

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Proseguono le operazioni di spegnimento per gli incendi in Calabria: in particolare a Cosenza, Reggio Calabria e Crotone. 65 interventi nelle ultime 12 ore, 5 Canadair al lavoro tra Bagaladi, Condofuri (RC) e Badolato (CZ).

Nel filmato il lavoro a Gizzeria nella notte, in provincia di Catanzaro e dei Canadair ieri a Bagaladi (RC)

Nelle Clip:

Operazioni di spegnimento nella notte a Gizzeria Sorvolo e sgancio dal Canadair CL 415 ieri a Bagaladi