CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 6.30 i Vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano coinvolto il tetto dell’edificio, sul posto la squadra di Cuglieri e una del distaccamento di Macomer (NU).

Evitata la propagazione delle fiamme alla vicina vegetazione, accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio