Mornati: “Così abbiamo cambiato il modello Italia”. Ma per Pechino 2022 è allarme

Il segretario generale del Coni raggiante per i successi della nostra spedizione olimpica: “Otto anni fa abbiamo voluto ripensare il rapporto Coni-federazioni”. Ma per i Giochi invernali troppi vincoli: “Se le regole restano queste, non ci va nessuno”

Casa Italia, mezzogiorno, le emozioni d’oro del giorno prima ancora negli occhi, sullo schermo le cifre dello stato dell’arte della spedizione olimpica azzurra: 10-10-18, ori-argenti-bronzi. “Io sono sempre stato realistico, e ho pensato quindi all’obiettivo di migliorarsi, quindi 30 medaglie. Poi c’erano anche alcune proiezioni che ci portavano a 46, ma in genere c’è sempre uno scarto del 25 per cento”. Carlo Mornati, segretario generale del Coni e capo missione qui a Tokyo, è raggiante.