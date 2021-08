Spread the love



AGRIGENTO, Dalla ore 20 è in corso un intervento dei vigili del fuoco nel centro di Agrigento per l’incendio di un appartamento al nono piano di un edificio composto da dieci piani.

Stanno operando quattro squadre permanenti più una volontaria. Evacuato l’intero stabile, non risultano persone coinvolte. Fiamme spente, proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.