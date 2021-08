Spread the love



IV distretto della Asl Rm 2.

Oggi dalle 10 alle 19 si conclude l’esperienza del centro vaccinale dei MMG del IV distretto della Asl Rm 2.Abbiamo numerose fiale e dosi in sovrannumero.Chi volesse iniziare o completare la vaccinazione con vaccino Pfizer è Benvenuto, anche senza prenotazione e senza limiti di età. Si invita a divulgare e far girare. VIA FILIPPO MEDA 157