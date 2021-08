Incidente stradale tra due furgoni e un incendio nei pressi della linea ferroviaria

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Stamane al km 209.300 della SS17 … territorio di Bojano (CB) …due furgoni si scontrano per cause non ancora accertate dai locali CC… l’impatto provoca il ribaltamento di uno dei due veicoli… lievi le ferite ai i due rispettivi conducenti diagnosticate da personale 118 intervenuto dal citato comune… sull’evento intervenuta squadra VV.F di Campobasso…





in mattinata personale VV.F di Santa Croce impegnato a circoscrivere un incendio che ha costretto, per ragioni di sicurezza , la chiusura al transito della linea ferroviaria e un tratto stradale a nord di Termoli …sul posto una volante della locale PS e personale volontario… situazione ripristinata dopo la bonifica e messa in sicurezza dall’area interessata dall’evento…

.Squadre di Campobasso, Santa Croce impediscono che il fuoco riducesse in cenere un mezzo agricolo … il tutto é avvenuto in una contrada nel comune di Rotello (CB)… anche in questo caso l’incendio era nelle immediate prossimità di abitazioni e interessato già attrezzature e mezzi agricoli…