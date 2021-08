Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

8/8/21 ore 17:00 Gavirate (Va), via del Chiostro. I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con un’autopompa per liberare un animale selvatico incastrato. Un cerbiatto è rimasto bloccato in una recinzione, gli operatori hanno liberato l’ungulato e lo hanno affidato alle cure del veterinario dell’A.T.S.