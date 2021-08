A casa senza stipendio la lavoratrice che non vuole vaccinarsi

Spread the love



studiocataldi.it –

Annamaria Villafrate | Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione da mansioni e retribuzione per il rifiuto a vaccinarsi contro il Covid

igettato il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione dopo che il medico competente ha accertato la sua idoneità al lavoro, ma con limitazioni, per problemi a sollevare pesi superiori a 7 chili e per il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro la SARS Cov.



