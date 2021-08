Spread the love



Avviso di gara per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica a favore degli alunni disabili residenti nei Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora – CIG 885248233F

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 1242/2021) – da aggiudicarsi giusta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte entro il 15/09/21, ore 12:00 – per l’affidamento in oggetto per un valore di € 5.264.660,00, oltre IVA per la durata di tre anni scolastici. Regole di gara su: https://grottaferrata.acquistitelematici.it

Il Responsabile del Procedimento

Patrizia Pisano