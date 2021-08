Bonus Anziani: ecco come Funziona e come fare Domanda per i 300€ mensili

Spread the love



lavoroeconcorsi.com – urly.it/3f3gj

E’ possibile fare domanda per ottenere il Bonus anziani 2021 che consiste in 300 euro al mese da utilizzare per pagare lo stipendio di colf o badanti. Può essere richiesto per 12 mesi, arrivando ad un importo massimo di 3.600 euro annui. Non è erogato dall’INPS ma da CassaColf che ha deciso di dare un importante contributo per aiutare gli anziani non autosufficienti.

COME FUNZIONA IL BONUS ANZIANI 2021

Il bonus anziani è una misura introdotta da CassaColf e rivolta alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie che hanno assunto colf e badanti. Permette di avere un rimborso sugli stipendi di colf e badanti pari a 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi. L’importo massimo per tale misura è dunque di 3.600 euro. Inoltre, è anche previsto un bonus da 300 euro una tantum per chi deve assumere un sostituto se la propria colf o badante è entrata in maternità.

Il Bonus anziani rientra nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico rinnovato l’8 settembre 2020 ed è stato previsto dal regolamento per i datori di lavoro di CassaColf che è operativo dal 1° luglio 2021.

L’obiettivo del bonus anziani 2021 è aiutare i datori di lavoro domestici più fragili e garantire la fornitura di prestazioni e di servizi ai datori di lavoro iscritti regolarmente a CassaColf. Questa misura si unisce a tutti gli altri aiuti che provengono dall’Ente avviati nel periodo della pandemia. Infatti, CassaColf ha anche prorogato fino al 31 ottobre 2021 il bonus prestazioni Covid per colf, babysitter e badanti in caso di quarantena o di positività.