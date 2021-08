Il riscaldamento globale è più rapido del previsto. L’ONU lancia l’allarme

Spread the love



money.it – urly.it/3f3mr

Il riscaldamento globale rischia di essere più rapido del previsto e le contromisure che alcuni Paesi hanno cominciato ad adottare in quest’ultimo periodo potrebbero non essere sufficienti per fermare un processo irreversibile in grado di causare cambiamenti catastrofici per il pianeta.

Questo è quanto emerge dall’anticipazione dell’ultimo rapporto realizzato dall’IPCC, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico dell’ONU, che ha lanciato l’allarme osservando come nel 2019 si sia registrato la più alta concentrazione di CO2 nell’atmosfera negli ultimi 2 milioni di anni, mentre, per quanto riguarda la produzione di gas serra, si tratta del dato più elevato degli ultimi 800mila anni.

Al tempo stesso, rispetto ai livelli preindustriali, il mondo ha subito un riscaldamento di 1,1° Celsius e presto si potrebbe arrivare a toccare un ulteriore incremento di 1,5° Celsius che porterebbe a un punto di non ritorno per il clima mondiale.