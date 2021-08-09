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Interventi per incendi e incidente stradale

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VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

NELLA NOTTATA TRASCORSA SQUADRE VVF RIMASTE IMPEGNATE CON INCENDI IN BASSO MOLISE – AREA INTERESSATA COMUNE DI CAMPOMARINO (CB) – IN UNA CONTRADA DI SAN MARTINO (CB) L’INCENDIO DI UN CASOLARE…AD INTERVENIRE PERSONALE VVF DEL DISTACCAMENTO PROVINCIALE DI SANTA CROCE …

ALLE ORE 04.15 CIRCA INCIDENTE STRADALE AL KM 24.500 DELLA SS 647 – LIMOSANO – … DUE AUTO ED UNA MOTO I VEICOLI COINVOLTI… DINAMICA IN CORSO DI ACCERTAMENTO… NELL’IMPATTO FRONTALE PERDE LA VITA IL CONDUCENTE DELLA MOTO…  2 FERITI TRASPORTATI PRESSO OSPEDALE DI CAMPOBASSO…PERSONALE 118 DI CAMPOBASSO, BOJANO, FROSOLONE…IL LOCO PER QUANTO DI COMPETENZA UNA PATTUGLIE DI CC DI CAMPOBASSO, BOJANO E RIPALIMOSANI (CB)…CHIUSO IL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALL’EVENTO SINO ALLE 09.00 CIRCA DI STAMANE…

… SI ALLEGA UN FILE FOTO…

IN QUESTI ISTANTI ULTIMI DUE LANCI REGISTRATI A CURA DI UN CANADAIR PRESENTE NELL’AREA BASSO MOLISE NEL COMUNE DI CAMPOMARINO DOVE  A CAUSA DEL PROTRARSI  DEGLI IMPORTANTI INCENDI AVVENUTI NEL POMERIGGIO SINO ALLA TARDA SERATA DI IERI, SI E’ RESO NECESSARIO PROCEDERE ALL’EVACUAZIONE  – TRA ABITANTI E VACANZIERI – DI UNA STIMATA CIFRA DI CIRCA 500 PERSONE… IN ATTO OPERAZIONI DI BONIFICA A CURA DI PERSONALE VVF DI TERMOLI E VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE   NAZIONALE VV.F ….

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