Lavoro, aziende a caccia di 1,2 milioni di lavoratori: ecco i settori che assumono

ilsole24ore.com – urly.it/3f3gn

I settori che assumono – Logistica, turismo, trasporti e costruzioni non trovano gli addetti con le competenze giuste per le posizioni aperte

Molti settori, la logistica è tra questi, come ci spiega il direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella, «stanno affrontando una ripresa che va al di là delle aspettative e delle diverse previsioni che sono state fatte nei mesi passati. Rispetto ad altri paesi, come la Germania, sicuramente cresciamo di più perché abbiamo perso di più, ma questa volta è chiaro che la ripresa c’è e ci stiamo comportando meglio del 2010 e del periodo in cui siamo usciti dalla crisi del 2008-2009».