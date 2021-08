Meteo, è allarme caldo eccezionale (e incendi): oltre 45°. “Evento estremo in arrivo”

Spread the love



quotidiano.net – urly.it/3f3gp

Sarà la più potente ondata di caldo dell’estate, caldo che in alcune zone potrebbe essere eccezionale. Durerà fino a Ferragosto, l’afflusso di aria africana sarà imponente: le temperature secondo le previsioni meteo potranno toccare punte di oltre 45 gradi sulle regioni meridionali. “Un evento estremo”, affermano gli esperti de iLmeteo.it, “con pochi precedenti”. Un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, spiegano i meteorologi, “si allungherà dall’interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici: la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28-30 gradi a 1.500 metri di altezza, la quota che solitamente viene usata dagli esperti” per la valutazione. Lo zero termico potrebbe salire oltre i 4.500 metri.