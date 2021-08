Proseguono gli interenti per incendi boschivi nel palermitano

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ancora una giornata di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Palermo, impegnati nel fronteggiare diversi incendi boschivi nella provincia, che hanno messo duramente alla prova il territorio.

Le fiamme favorite dalle alte temperature e dal forte vento che continuano ad imperversare su tutta alla provincia ha interessato maggiormente i comuni di Partinico, Campofelice di Fitalia, Vicari, Roccapalumba e Polizzi Generosa.

La sala operativa del Comando di Palermo ha messo in campo diverse squadre per fronteggiare le fiamme sviluppatesi e a salva guardia dei centri abitati. I Canadair della flotta del Corpo Nazionale stanno effettuando lanci nelle zone impervie in località Roccapal