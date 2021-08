Sandrigo – incendio di un forno di verniciatura

Spread the love



Poco dopo le 9:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chizzalunga a Sandrigo per l’incendio di un forno verniciatura di un’azienda costruttrice di carroponti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori coordinati del funzionario di guardia, hanno subito spento con la schiuma le fiamme. Coinvolte dall’incendio le vasche di recupero del colore. Successivamente è stata ispezionata tutta la condotta di aspirazione per escludere la presenza di qualche residuo di brace. Le cause di probabile natura elettrica (malfunzionamento di un motore) sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate alle 14.