Ragusa, appartamento in fiamme a Ispica: salvate due donne

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 3 del 10 agosto, i Vigili del fuoco di Modica sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un divano e alcuni arredi all’interno di un monolocale situato al primo piano di uno stabile in via La Farina ad Ispica. Le due persone presenti all’interno hanno trovato riparo sul balcone. I Vigili del fuoco intervenuti hanno soccorso le donne facendole scendere dal balcone con una scala e successivamente hanno estinto l’incendio.

Le fiamme hanno danneggiato alcuni arredi e il denso fumo ha invaso l’intero immobile. Sul posto anche i carabinieri di Ispica e il personale del 118.