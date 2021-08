Capo Dipartimento Laura Lega e capo del Corpo Guido Parisi in Sicilia

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Guido Parisi sono oggi a Palermo per fare un punto con i comandanti provinciali sulla situazione degli incendi boschivi in Sicilia.

“Grazie a tutti i vigili del fuoco siciliani per il grande lavoro che stanno facendo in questi giorni”, ha detto il prefetto Lega salutando il personale nella sede del comando di Palermo. Fissato per il primo pomeriggio un incontro operativo a Lamezia Terme con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco della Calabria.